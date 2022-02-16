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- KYK yemek yardımı arttı mı, ne kadar oldu? İşte 2022 KYK yurt beslenme yardımı zamlı fiyatı
KYK yemek yardımı arttı mı, ne kadar oldu? İşte 2022 KYK yurt beslenme yardımı zamlı fiyatı
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 21:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve KDV indirimi ile ekonomideki gelişmelerin ele alındığı Kabine toplantısı sona erdi.
Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtlarda kalan öğrencilere müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, yurtlarda kalan gençler için beslenme yardımının artırıldığını söyledi.
Akabinde yurtlarda kalan öğrenciler, KYK yemek yardımı arttı mı, ne kadar oldu? sorusunu gündeme taşıdı.
Peki KYK yemek yardımı arttı mı? Öğrenci yurtlarında beslenme yardımı ne kadar oldu? İşte 2022 KYK yurt beslenme yardımı zamlı fiyatı...
2022 KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öğrenciler için müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, ''Yurtlarda kalan öğrencilerimizin internet kotasını 16 GB 32 GB'a çıkardık. Akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece öğrencilerimizi yemek ücretlerinde yaşanacak artışa karşı koruma altına alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.