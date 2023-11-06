KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin Rize Valisi Baydaş'tan açıklama Rize'de KYK yurdunda boş bir asansör, arıza nedeniyle beton zemine çakıldı. Konuya dair açıklama yapan Rize Valisi Selim Baydaş, "Öğrenci arkadaşlarımla doğrudan temas kuracağım. Kendi telefonumu vereceğim. Yurdun her türlü problemi, asansörle ilgili sorunlar ifade edildi" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Son zamanlarda KYK yurtlarında yaşanan asansör kazaları gündem olmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından gözler KYK yurtlarına çevrilirken, Rize'de de bir olay meydana geldi.

Rize merkez Fener Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencisi Seranur D. (22), tek başına 9. katta bindiği asansörden giriş katında indi, öğrencinin inmesiyle kabini boşalan asansör bilinmeyen nedenle arızalanınca zemine çakıldı.

Bu olayın ardından panik olan öğrenciler protesto ederken, konuya dair ise Rize Valisi Selim Baydaş'tan açıklama geldi.

"Öğrenci arkadaşlarımla doğrudan temas kuracağım"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Gürhan Yıldız, yurda geldi. Bina önündeki öğrencilere hitap eden Vali Baydaş, öğrenci temsilcileri ile görüştüğünü söyledi.

Kazada yaralanan olmadığını bildiren Baydaş, şöyle konuştu:

Vali olarak söylüyorum; burada sorumlu olan arkadaşlarımızın görevden alınmasıyla ilgili, sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşımın görevine son vereceğimi söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımla doğrudan temas kuracağım. Kendi telefonumu vereceğim.



Yurdun her türlü problemi, asansörle ilgili sorunlar ifade edildi. Tamamıyla ilgili arkadaşlarınızla doğrudan iletişim kuracağım. Problemleri beraber çözeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)