KYK yurt başvuruları başladı mı 2021? İkinci dönem KYK yurtları açılacak mı? YURTKUR son durum..

KYK yurt başvuruları başladı mı 2021? İkinci dönem KYK yurtları açılacak mı? YURTKUR son durum..

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğrenciler, KYK yurt başvurusunda bulunamadı. Üniversitelerin bahar döneminde açılma ihtimaline karşı KYK yurt başvuruları ne zaman? araştırılıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları da boş kalmıştı.

KYK yurtları, koronavirüse yakalanan vatandaşların ihlal durumunda karantinada tutulması amacıyla da kullanılmıştı.

İlk dönem için yurt başvurusunda bulunamayan öğrenciler, bahar dönemine dair YURTKUR'dan gelecek açıklamayı bekliyor.

Yurtların son durumu merak konusu olurken öğrenciler üniversitelerin açılma kararına hazırlıklı olmak amacıyla KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? sorusuna cevap arıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN 2021?

Üniversite sınavını kazanarak bir üniversite programına yerleşen öğrenciler, barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öğrenci yurdu seçeneklerini değerlendirmektedir. Çoğu öğrenci için en uygun seçeneği Kredi ve Yurtlar Kurumu sunmaktadır.

YURTKUR ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklama ile KYK yurt başvuruları başlayacağı biliniyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılmasıyla ilgili değerlendirmelerin 1 Şubat'tan sonra salgının seyrine göre yapılacağını açıkladı. Üniversitelerin son durumuna göre KYK yurtlarıyla ilgili de 15 Şubat tarihinden sonra bir açıklama yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları aynen öğrenim kredisi ve burs başvurularıda olduğu gibi e devlet üzerinden yapılacak.

E- devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bulunduğu alanda yer alan KYK yurt başvurusu kısmında yurt başvuruları gerçekleştirilecek.

Sonucun olumlu olması durumunda, kredi ve yurtlar kurumu kriterlerince hazırlanan başvuru evrakları öğrenciler tarafından üniversitelerin ilgili birimlerine teslim edilecektir.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.