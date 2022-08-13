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    KYK'dan yerel kıyafetli kişilerle ilişkin açıklama

    Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, sosyal medyada paylaşılan yerel kıyafetli kişilerle ilgili, açıklama yapıldı. Açıklamada "Bilgiler dezenformasyondur" denildi.
    • 13.08.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 19:03
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    KYK'dan yerel kıyafetli kişilerle ilişkin açıklama

    Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda çekilen, çok sayıda yabancının yurdun içinde ve bahçesinde olduğu fark edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Bunun üzerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

    Açıklamada yurtların, öğrencilerin konaklamadığı günlerde ulusal ve uluslararası genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edildiği not düşüldü.

    "Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur"

    İHA'nın haberine göre; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, 40 farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gençlik Buluşması için 20 Ağustos 2022 tarihine kadar konaklama noktası olarak belirlenmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde yer alan şahıslar ise yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur."

    KYK dan yerel kıyafetli kişilerle ilişkin açıklama #1


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