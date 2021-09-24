La Palma Adası'nda uçuşlar durduruldu

İspanya'da La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamaların şiddetinin artmasıyla adadaki ticari uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

İspanya'da Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nda 19 Eylül'den bu yana patlamaların şiddetinin artması üzerine adadaki ticari uçuşların iptal edildiği açıklandı.

LAVLAR 240 HEKTARLIK ALANI YOK ETTİ

Ulusal Güvenlik Biriminden verilen bilgide, aktif durumu geçmesinden bu yana en şiddetli patlamaların olduğu yanardağdan çıkan lavların 16 kilometrelik bir alanda 240 hektarlık alanı yok ettiği, çıkan gaz ve dumanın 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

BUGÜN 30 YARIN 47 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Kül ve dumanlardan dolayı La Palma ve La Gomera adalarındaki ticari uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu, bugün 30, yarın 47 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Kanarya Adalarında faaliyet gösteren Binter hava yolu şirketinin Tenerife kentine olan uçuşlara da kısıtlama getirdiği bilgisi paylaşıldı.

6 BİN KİŞİNİN EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Diğer yandan şimdiye kadar 6 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği La Palma'da, yanardağda yeni iki ağızın açılmasından ve şiddetli patlamaların çevreye verdiği zarardan dolayı tedbir amacıyla üç mahallede 400 kişinin daha bugün tahliye edildiği duyuruldu.

İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü de yeni ağızlardan gelen lav akıntılarının, saatte yaklaşık 60-80 metre hızla ilerlediğini belirtti.

Bu arada adada tahliye edilenlerin barınma sorunu devam ederken, El Paso'daki futbol sahası da felaketzedelerin kalması için açıldı.