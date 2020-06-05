La Repubblica: Erdoğan artık Libya'nın patronu

İtalyan La Repubblica gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Hükümeti Başbakanı Sarrac'ın dün Ankara'da yaptıkları görüşmeyi ve Libya'daki son durumu "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumladı.

İtalyan La Repubblica gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac'ın dün Ankara'da yaptıkları görüşmeyi "Libya’nın patronu Erdoğan, kazanan Erdoğan oldu" şeklinde manşetine taşıdı.

"LİBYA'DA ERDOĞAN KURALLARI HÜKÜM SÜRÜYOR"

Erdoğan ve Sarrac'ın görüşmesi, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin, Trablus ve civarını General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'ndan tamamen temizlediklerini ilan ettikleri gün gerçekleşmişti.

Gazete, iç sayfalarda da "Sarrac Trablus'ta Hafter'i yendi ve artık Sultan'ın (Erdoğan) kuralları hüküm sürüyor" başlığını kullandı.

"ANKARA SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

"Ankara, savaşın kaderini değiştirdi" diyen gazete, Sarrac'ın dünkü Türkiye ziyaretinin bir tesadüften ibaret olmadığını da vurguladı.

"Libya savaşı elbette hala bitmiş değil" diyen gazete ancak halen kesin olan tek şeyin "Erdoğan'ın galibiyeti" olduğunu belirtti.

"14 AYLIK KUŞATMANIN TEK GALİBİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Ama kesin olan bir şey var, bu 14 aylık kuşatmanın sisleri arasından şu anda tek bir mutlak galip beliriyor ve bu Fayez El Sarrac hükümeti değil. Galip Recep Tayyip Erdoğan, 2019 sonundan bu yana çarpıcı bir siyasi ve askeri ivmeyle Trablus hükümetini savunmaya koşan, bir savunma anlaşması bir de enerji kaynaklarının paylaşımı anlaşması imzalayan, Trablus'a zırhlı araçlar, insansız uçaklar ve binlerce Suriyeli milis gönderen Türk Cumhurbaşkanı.

TÜRK ŞİRKETLER GÖREVLENDİRİLECEK

La Repubblica, "Türkiye'nin Libya'nın yeniden inşası için şirketlerini konuşlandıracağını" da belirtti ve Sarrac'ın da dün Ankara'da Türk firmalarını davet etmesini vurguladı.

Sarrac dün, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum" demişti.

Gazete "Erdoğan da Sarrac'a, Türkiye'nin daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu söyledi, bunun anlamı Türkiye'nin daha fazlasını istediğidir" diye yazdı.

La Repubblica haberini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Tüm dünya Türkiye'nin Libya'da belirleyici olduğunu kabul etti" şeklindeki sözleriyle noktaladı ve bu sözlerin "nihai özet" teşkil ettiğini belirtti.