Ladik Belediye Başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
ensonhaber.com

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Ladik Başkanı seçilen 55 yaşındaki Nurhan Yapıcı Özel, bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs kanseri tedavisi görüyordu.

gördüğü hastanede kalp krizi geçiren Başkan Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevenleri üzüntüye boğuldu

Özel'in ölüm haberi sevdiklerini ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.

Yarın toprağa verilecek

Başkan Özel'in cenazesi yarın Ladik ilçesinde toprağa verilecek.

Mimar olan Özel, iki çocuk annesiydi.

Ladik Belediye Başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti