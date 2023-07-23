Ladik Belediye Başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Ladik Belediye Başkanı seçilen 55 yaşındaki Nurhan Yapıcı Özel, bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göğüs kanseri tedavisi görüyordu.
Tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçiren Başkan Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sevenleri üzüntüye boğuldu
Özel'in ölüm haberi sevdiklerini ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu.
Yarın toprağa verilecek
Başkan Özel'in cenazesi yarın Ladik ilçesinde toprağa verilecek.
Mimar olan Özel, iki çocuk annesiydi.