Lal Denizli Çeşme'nin ilk kadın başkanı oldu Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP’den belediye başkanı seçildi. Denizli, Çeşme'nin ilk kadın başkanı olarak da tarihe geçti.

İHA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri geride kaldı.

CHP'den Çeşme Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, MHP'li rakibi Esat Tanık'a fark atarak başkan seçildi.

Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli farkla kazandı

Sonuçlara göre Denizli, oyların yüzde 53,74'ünü aldı.

Denizli'nin en yakın rakibi MHP'li Esat Tanık ise yüzde 34,29'da kaldı.

Lal Denizli, aynı zamanda Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

"Bana Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

Lal Denizli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki 5 yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 7'den 70'e tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım." sözlerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)