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    Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

    Mardin'in Mazıdağı ilçesinde lastiği patlayan araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.06.2020 - 18:08
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    Lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

    Kaza, Mardin'de Derik Mazıdağı karayolunda meydana geldi.

    Edinilen bilgilere göre, Mehmet Aktimur idaresindeki aracın lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.

    ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı sürücü, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılarak Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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