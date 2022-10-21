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    Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'un fezlekesi Adalet Bakanlığı'nda

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Latif Şimşek'e korumasıyla birlikte saldıran DP'li vekil Cemal Enginyurt hakkında hazırlanan fezlekeyi tamamladı.
    • 21.10.2022 - 19:38
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 19:41
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    Latif Şimşek'e saldıran Cemal Enginyurt'un fezlekesi Adalet Bakanlığı'nda

    Geçtiğimiz Ağustos ayında tv 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programına konuk olan Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek, canlı yayında kavgaya tutuşmuştu.

    Ekranların karşısında Şimşek'in üzerine yürüyen Cemal Enginyurt, kamera arkasında da saldırılarını sürdürmüştü.

    Olay sonrası Enginyurt hakkında soruşturma başlatılmıştı.

    3 ayrı suçtan hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nda

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili yapılan açıklamada gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından fezleke hazırlandı.

    DHA'nın aktardığı bilgilere göre, hazırlanan fezleke ise bugün Adalet Bakanlığına gönderildi.

    Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı VİDEO ARŞİV

    Latif Şimşek e saldıran Cemal Enginyurt un fezlekesi Adalet Bakanlığı nda #1

    Latif Şimşek e saldıran Cemal Enginyurt un fezlekesi Adalet Bakanlığı nda #2


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