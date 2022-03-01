Lavrov: ABD nükleer silahlarının Avrupa'dan eve dönme vakti geldi

ABD ile ortak çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Sergey Lavrov, Amerikan nükleer silahlarının Avrupa'dan geri döndürülmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde altıncı güne girildi.

Rus ordusu, başta ABD olmak üzere dünya ülkelerinin tepkilerine rağmen birçok bölgeyi bombalamaya ve ateş altına almaya devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak ABD ile ortak çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Lavrov, "Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi." ifadelerini kullanarak şunları söyledi;

"RUSYA İÇİN KABUL EDİLEMEZ"

"Bütün stratejik istikrar faktörlerini göz önüne alarak ama bizim için şu kabul edilemez. Ortak nükleer çalışmaların ve bunların önlenmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülecektir. Amerikan nükleer silahlarının Avrupa'dan geri döndürülmesi gerekmektedir. ABD'ye ait nükleer silahların Avrupa'da olması Rusya için kabul edilemez, onları eve götürme zamanı geldi.

"SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYULMASINI İSTİYORUZ"

Biz her zaman nükleer savaşın bir galibinin olamayacağını söyledik. Bu ilke Rusya ve Amerikan devlet başkanlarının 1991'deki ortak açıklamaları. Karadan havaya kullanılacak nükleer silahların sınırlandırılması konusunu gündeme getirdik, bu sözleşme şartlarına uyulmasını istiyoruz. Bu tür fikirler konsensus ve karşılıklı menfaatlere dayanmalı. Katılan ülkeler de bunun kurallarına uymaya hazır olmalı. Bizi rahatsız eden ABD, Büyük Britanya ve Avustralya'nın (AUGUS) girişimleridir."

"RUSYA'NIN ASIL AMACI..."

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'da askeri operasyonuna devam edeceğini belirten Şoygu, Rusya'nın asıl amacının Batı'nın teşkil ettiği tehditlerden kendisini korumak olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmediğini vurgulayarak şunlara değindi;

“Rusya Federasyonu ordusunun birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşılana dek özel askeri operasyonunu sürdürecektir. Belirtmek isterim ki saldırılar sadece askeri tesislere gerçekleştiriliyor ve bu yapılırken yalnızca istenen hedefi vuran yüksek hassasiyetli silahlar kullanılıyor.”