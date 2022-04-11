Sergey Lavrov: Bir sonraki görüşmeye kadar askeri operasyonlar durmayacak

Sergey Lavrov: Bir sonraki görüşmeye kadar askeri operasyonlar durmayacak

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bir sonraki görüşmeye kadar askeri operasyonlar durmayacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 47 gündür sürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bir sonraki görüşmeye kadar askeri operasyonlar durmayacak"

Ukrayna'da gerçekleştirilen askeri harekata ilişkin konuşan Lavrov, "Bir sonraki görüşmeye kadar Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları durmayacak." dedi.

Lavrov devaamında "Ukrayna ile görüşmelere devam etmemek için bir sebep görmüyorum." ifadelerini kullandı.