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Rus Bakanlar, Libya için Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu'nun, Libya'da yaşanan süreci ve Suriye'deki durumu ele almak üzere yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 18:22
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri yetkililerin yer alacağı heyet, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
MASADA LİBYA OLACAK
Rus bakanlar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İstanbul'da görüşecek.
Görüşmede, Libya'da yaşanan süreç ve Suriye'deki durum ele alınacak.
ERDOĞAN, PUTİN'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ
10 Haziran'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.
Görüşmede, Libya ve İdlib’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alınmıştı.