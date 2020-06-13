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Rus Bakanlar, Libya için Türkiye'ye geliyor

Rus Bakanlar, Libya için Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu'nun, Libya'da yaşanan süreci ve Suriye'deki durumu ele almak üzere yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.