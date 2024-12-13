Lazkiye'de 15 yıllık deniz ve sahilde gezme yasağı bitti

Suriye'deki 15 yıllık iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle, ülkedeki halk barışın ve özgürlüğün tadını çıkarmaya başladı. Esad rejimi döneminde, Suriye'nin sahillerinde gezmek ve denize girmek yasakken, rejimin yıkılmasının ardından bu yasaklar kaldırıldı. Lazkiye'deki halk, yasakların kalkmasıyla aileleriyle birlikte sahillerde vakit geçirip balık tuttu. Havanın 18 derece olduğu Lazkiye'de bazı Suriyeliler denize girerek özgürlüklerini kutladı.

"TARİF EDİLMEZ BİR HİS"

Özgürlüğe kavuşmanın sevincini yaşayan Taher Mahmudi, duygularını şu şekilde dile getirdi:

Tarif edilemez bir his. Allah'a şükür, rüya gibi bir şey. Şükürler olsun Alemlerin Rabbi'ne. Rüya gibi bir hayat yaşadık ve uykuda olduğumuzu düşünüyorduk, ama bu gerçek oldu. Şükürler olsun, mücahit kardeşlerimiz bu mutluluğa vesile oldular.