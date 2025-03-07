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Haber Merkezi

Suriye'de uzun gece...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Esad ile ailesi, Moskova'ya kaçtı.

Yeni dönemin kapıları da bu şekilde aralandı.

Yeni sürecin inşası sürerken, gece saatlerinde Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurları, güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.

Düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BÖLGEYE GİDEN AMBULANS HEDEF ALINDI

Ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

ŞAM YÖNETİMİNE DESTEK İÇİN VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu olayın ardından ülkenin çeşitli şehirlerinde Şam yönetimine destek için sokaklarda gösteriler düzenlenmeye başladı.

Humus’taki gösteriye ise Esad yanlısı silahlı gruplar ateş açtı, çatışma çıktı.

SALDIRILAR PROTESTO EDİLDİ

Suriye'nin Şam, İdlib, Humus, Hama, Dera ve Kuneytra illerinde binlerce kişi, Lazkiye'de güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıyı protesto etti.

Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde 11 Suriye ordusu mensubunun hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermek üzere Şam, İdlib, Humus, Hama, Dera ve Kuneytra'da binlerce kişi bir araya geldi.

Başkent Şam'da Emevi Meydanı'nda toplanan göstericiler, devrik rejim güçlerinin Suriye ordusuna düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Suriye bayrağı taşıyan göstericiler, mezhepçilik karşıtı ve ülkenin bölünmesine karşı olduklarını belirttikleri sloganlar attı.

ÖLÜ SAYISI 70'İ GEÇTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Çatışmalarda toplamda ise en az 70 kişi hayatını kaybetti.

ZIRHLI ARAÇLAR İLE TAKVİYE GÜÇLER SEVK EDİLDİ

Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi.

Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

TARTUS VE HUMUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

SANA'ya konuşan Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı. Kamu kurumları tahrip edildi." dedi.

Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Diğer yandan Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde de 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

MECVUT YÖNETİMİ DEVİRMEK İÇİN ASKERİ MECLİS KURULDU

Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.

Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor.

DEVRİK BAAS REJİMİNİN ESKİ İSTİHBARAT ŞEFİ YAKALANDI

SANA'nın son dakika haberine göre, güvenlik güçleri, Hafız Esad döneminde aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce'yi yakaladı.

Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son 2 günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat'ın babası ve İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin kurucusu Kemal Canbolat'ın suikast faili olarak gösterilen Huveyce'nin Ceble bölgesinde ele geçirildiği aktarıldı.

CANBOLAT, SURİYE'DE BABASININ SUİKAST FAİLİNİN YAKALANMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Lübnanlı Dürzilerin eski lideri Kemal Canbolat, 16 Mart 1977 tarihinde suikast sonucu hayatını kaybetmiş, oğlu Velid Canbolat babasının ardından İlerlemeci Sosyalist Partisi'nin lideri olmuştu.

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, X sosyal medya hesabından suikastın faili olarak gösterilen Huveyce'nin yakalanmasının ardından "Allahu Ekber" mesajı paylaştı.

ARAMA FAALİYETLERİ GENİŞLETİLDİ

Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri genişletiliyor.

Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek.

Silahını teslim etmek isteyenlere, en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı.

⁠Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurmuştu. Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.