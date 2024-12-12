İHA
Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesi, ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.
Lazkiye kentinde, yağmurlu havaya rağmen meydanlara akın eden halk, rejimin çöküşünü büyük bir heyecanla kutladı.
YENİ SURİYE BAYRAĞI SALLAYARAK ŞARKILAR SÖYLEDİLER
Ellerinde üç yıldızlı yeni Suriye bayrakları taşıyan Lazkiye halkı, devasa bayraklar eşliğinde halay çekip şarkılar söyleyerek sevinçlerini paylaştı. Meydanlar, özgürlük hayalleriyle dolu bu tarihi anın coşkusuyla yankılandı.
REJİMİN KALESİ LAZKİYE
Bir dönem rejimin kalesi olarak bilinen ve plaj partileriyle anılan Lazkiye, artık rejim karşıtı gösterilere ve kutlamalara sahne oluyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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