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DHA

Suriye'de başlayan yeni döneme gölge düşürmek isteyenler oldu...

Bu kapsamda da Lazkiye'de bazı olaylar baş gösterdi.

Suriye'de devrik Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda, en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Suriye ordusu; tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Yaşanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yapılan açıklamada, soruşturma komitesi kurulduğu duyuruldu.

YEDİ ÜYEDEN OLUŞAN BAĞIMSIZ BİR KOMİTE GÖREVLENDİRİLDİ

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği bildirildi.

OLAYLAR TÜM YÖNÜYLE ELE ALINACAK

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

30 GÜN İÇİNDE ŞARA'YA RAPOR VERİLECEK

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam iş birliği yapması zorunlu kılındı.

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığı'na sunması bekleniyor.