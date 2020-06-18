LCW'nin kurucusu Vahap Küçük hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı 78 yaşındaki Vahap Küçük, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul’da kalp kapağı ameliyatı olan ve bir süredir tedavisi süren Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı 78 yaşındaki Vahap Küçük, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Küçük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

LCW'NİN KURUCUSU

Türkiye’nin önde gelen markalarından LCW’nin kurucusu olan Küçük, aile şirketi olan Küçükler Holding’in de yönetim kurulu üyesiydi. Evli ve 9 çocuk babası olan Vahap Küçük’ün cenazesinin, Doğanşehir ilçesinde defnedilmesi bekleniliyor.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI

Öte yandan Malatya’nın Doğanşehir ilçesine yaptırdığı okul, hastane, cami gibi birçok eseri kazandıran ve hayırseverliği ile tanınan Küçük’ün vefatı, büyük üzüntüye neden oldu.

HAYATI

İki dönemdir AK Parti’den Belediye Başkanı seçilen Küçük, siyasete 1972 yılında Milli Selamet Partisi'nin Doğanşehir’deki kuruculuğu ile başladı. 1980 ihtilali ile bu görevini bırakan Küçük,1983 yılında ise merhum Turgut Özal ile birlikte ANAP’ın kuruluşunda da görev aldı.

Doğanşehir ilçe teşkilatını kurarak ilçe başkanlığı görevini yürüten Küçük, bu görevini Özal’ın vefatına kadar devam ettirdi. 1984 yılında Doğanşehir Tavşantepe mevkisine çiftlik kurarak yeniden ticaret ve hayvancılıkla uğraşmaya başlayan Başkan Küçük, 1985 yılında çocuklarının tekstil sektörüne girmesi ile birlikte kendisi de bu alanda görev yapmaya başladı.

YARDIMLARIYLA TANINIYOR

2001 yılında kurulan AK Parti’de ilçe teşkilatını kurarak ilçe başkanlığı görevini yürüten Küçük, son iki yerel yönetimler seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı seçildi. Başkan Küçük, her yıl Türkiye’nin birçok şehrinde öğrenim gören öğrencilere giyecek ve burs yardımının yanı sıra Doğanşehir’de babası için Mehmet Küçük adına sağlık ocağı, kendi doğduğu yer olan Elmalı Mahallesine annesi Ayşe Küçük adına sağlık ocağı yaptırdı. Küçük ayrıca Doğanşehir ilçe merkezine bir meslek yüksekokulu da kazandırdı.