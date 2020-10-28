Dolar
8.2896
1.2804%
Euro
9.7352
0.7899%
Altın
1899.52
-0.4397%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
507.172
1.0965%
Bitcoin
113782.06
1.7437%
EXEN Coin
10.82
-0.09%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Le Prophete ne demek? Prophete kelime anlamı nedir?

    Prophete kelimesi günün en çok merak edilen kelimeleri arasına girdi. Fransız dergisinin kullandığı Le Prophete kelimesinin ne anlama geldiği araştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 12:00
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 12:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Le Prophete ne demek? Prophete kelime anlamı nedir?

    Fransız mizah ve provokasyon dergisi Charlie Hebdo, Peygamber efendimizden sonra bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Kullanılan karikatürün yanına yazılan "Le prophete" kelimesinin anlamı merak ediliyor.

    Le Prophete ne demek? Prophete kelime anlamı nedir? #1

     

    PROPHETE NE DEMEK?

    Fransızca Prophete veya Le Prophete, Türkçede Peygamber anlamına gelmektedir.

     

    Görüş Bildir