- Haberler
- Gündem Haberleri
- Le Prophete ne demek? Prophete kelime anlamı nedir?
Le Prophete ne demek? Prophete kelime anlamı nedir?
Prophete kelimesi günün en çok merak edilen kelimeleri arasına girdi. Fransız dergisinin kullandığı Le Prophete kelimesinin ne anlama geldiği araştırılıyor.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 12:00
- Güncelleme : 28.10.2020 - 12:01
Fransız mizah ve provokasyon dergisi Charlie Hebdo, Peygamber efendimizden sonra bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Kullanılan karikatürün yanına yazılan "Le prophete" kelimesinin anlamı merak ediliyor.
PROPHETE NE DEMEK?
Fransızca Prophete veya Le Prophete, Türkçede Peygamber anlamına gelmektedir.