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Le Prophete ne demek? Prophete kelime anlamı nedir?

Le Prophete ne demek? Prophete kelime anlamı nedir?

Prophete kelimesi günün en çok merak edilen kelimeleri arasına girdi. Fransız dergisinin kullandığı Le Prophete kelimesinin ne anlama geldiği araştırılıyor.