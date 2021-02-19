Lebaleb nedir, ne demek? TDK Lebaleb anlamı nedir?

Lebaleb kelimesi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Vatandaşlar Lebaleb kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Lebaleb ne demek? TDK Lebaleb anlamı nedir?

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Lebaleb kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

Vatandaşlar, arama motları üzerinden ‘Lebaleb nedir, ne anlama gelir?’ sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Lebaleb nedir, ne anlama gelir? Lebaleb TDK anlamı nedir?

LEBALEB NEDİR?

Tarihten bugüne farklı kültürlerle yapılan savaşlar, ticaret anlaşmaları ve dostluk ilişkileri, konuşma ve yazı dilini de etkilemiş ve farklı dillerden birçok kelime alışverişi yapılmıştır.

Lebaleb, eski zamanlarda çok fazla kullanılsa da günümüzde pek kullanılmayan bir kelimedir.

LEBALEB NE DEMEK?

Eskiden beri günümüze gelen kelimeler arasında yer alan Lebaleb kelimesi Farsçada 'ağzına kadar dolu' anlamında kullanılmaktadır.

Farsçada dudak anlamındaki "leb" kelimesinden türeyen lebaleb kelimesinin Osmanlıca divanlarda sık sık kullanıldığı görülmektedir.

LEBALEB TDK ANLAMI

7 karakter ile yazılan Lebaleb kelimesinin baş harfi l harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'e', 'b', 'a', 'l', 'e', 'p', şeklindedir.

Lebaleb kelimesinin tersten yazılışı belabel diziliminde gösterilir.

1. zarf, eskimiş: Silme

"Kahve lebaleb dolu, tavan ve duvarlar donanmış." - Yahya Kemal Beyatlı

2. zarf, eskimiş: Tıklım tıklım.