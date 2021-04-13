Lebbeyk ne demek? TDK Lebbeyk kelime anlamı..

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Lebbeyk kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Lebbeyk anlamı nedir? Lebbeyk ne demektir?

Lebbeyk, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapça'dan geçmiştir. Lebbeyk, kelime anlamı olarak “buyurun, emredin” anlamına gelir.

Halk arasında daha ziyade “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk” olarak bilinir ve kullanılır. Telbiye ile Lebbeyk kelimesi aynı kökten türemiş olup, teslimiyeti ifade etmektedir.

LEBBEYK NE DEMEK? LEBBEYK TDK ANLAMI

Lebbeyk kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Lebbeyk kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK’ye göre lebbeyk kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- "Buyurun efendim, emredin" anlamlarında bir seslenme sözü

LEBBEYK DUASI

Hac ve umre sırasında ihrama girildiğinde “Lebbeyk, Allâhümme Lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, İnne'l-hamde ve'nni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek” duası okunur.

Lebbeyk duası, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac rehberinde, Telbiye olarak geçiyor.

Allah’ın evi olan Kâbe’ye gelen hacı adayları, Yüce Allah’ı (CC), selamlamak için bu duayı okurlar. Hac ibadetine başlamadan önce ihrama girerken bu duanın okunması zorunludur. Erkekler bu duayı yüksek sesle, kadınlar da alçak sesle okurlar.