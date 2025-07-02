LeMan Dergisi soruşturmasında 4 tutuklama

Türkiye'nin gündemi, İstanbul merkezli faaliyet gösteren Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında yer alan karikatür...

Dergi bu sayıda Hazreti Muhammed'i (s.a.v) hedef alan bir karikatür yayınladı.

Karikatüre ait görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan tepkiler çığ gibi büyüdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, dergi hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatıldı.

4 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, tepki çeken karikatürün çizeri dahil 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese Müdürü Ali Yavuz, Grafiker Cebrail Okçu ve çizimi yapan karikatürist Doğan Pehlevan, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

BİR SORUŞTURMA DAHA AÇILDI

Diğer iki ismin ise yurt dışında bulundukları tespit edilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hadsiz karikatürü yayınlayan Leman dergisi ve yöneticileri hakkında mali soruşturma açıldı.

Derginin yurt dışından mali destek alıp almadığı araştırılacak.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Son dakika gelişmesinde ise, gözaltına alınan 4 ismin de tutuklandığı öğrenildi.

Şüphelilerden Ali Yavuz, Cebrail Okçu, Zafer Aknar 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan eser sahibi Doğan Pehlevan ise ‘cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

4 şüphelinin tutuklandığını belirten Bakan Tunç, yurt dışında olduğu tespit edilen İmtiyaz Sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldığını şu ifadelerle duyurdu:

Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

İSLAM DÜŞMANI ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalanarak ters kelepçe ile gözaltına alınan karikatürist Doğan Pehlevan'ın, İslam düşmanı olduğu da tespit edildi.

Pehlevan'ın sosyal medya hesaplarında İslam aleyhine birçok paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

"SORUN OLSAYDI YAYINLANMAZDI"

Karikatürist Doğan Pehlevan emniyet ifadesinde, "Benim Leman dergisinde sorumlu olduğum yarım sayfalık bir köşem var. Eskiden haftalıktı, ancak şu anda 15 günde bir basın-yayın işi yapıyoruz. 15 günde bir karikatür çizer, dergiye veririm.

Bahse konu karikatürü yaklaşık bir hafta önce çizdim ve derginin sahibi olduğu için Tuncay Akgün’e gönderdim. Aynı süre içerisinde derginin grafik tasarım işlerini yapan Cebrail Okçu ve Murat Yücesan’a da gönderdim. Karikatürün yayınlanmasında yönetmen Tuncay Akgün yetkilidir; onun onayı olmadan karikatür yayınlanmaz. Tuncay Akgün, gönderilen karikatürde bahsedildiği gibi bir sorun olsaydı, kesinlikle yayınlamazdı.

"MUHAMMED VE MUSA POPÜLER İSİMLERDİR"

Filistin katliamından bugüne, İran savaşı da dahil olmak üzere, karşılıklı ölen insanlarla ilgili aslında barış dolu bir karikatürdür. Muhammed ve Musa isimleri ise bu toplumların içerisinde çokça kullanılan popüler isimlerdendir. Muhammed, Müslümanları temsil eden bir isim gibi dururken, Musa da Yahudileri temsil eden bir isim gibi olduğu için bu karikatürde kullandım.

"ÇİZERLİKTE İLK ÖĞRENDİĞİMİZ 'DİN İLE ALAY ETME'DİR"

Ayrıca eğer peygamberden bahsedeceksek, başında 'Hz.' ve sonunda 'S.A.V.' gibi ibareler kullanmamız gerekir ki peygamber olduğu belli olsun. Benim kastettiğim, bu isimleri taşıyan, günümüzde savaşlarda ölen sıradan insanlardır. Karikatüre baktığımızda, oradaki kıyafetlerin ve mekanın günümüzü anlattığını göreceğiz. Çok da neşeli ve sevgi dolu bir karikatür olduğunu düşündüm. Bugünkü olaylarla hiç bağdaştırmadım. Ben Türkiye'de yıllardır çizerlik yaparım, çizerlikte öğrendiğimiz ilk kural din konularına girme, din ile alay etmedir." şeklinde konuştu.

"YETKİM YOKTUR"

Mali İşler Müdürü Ali Yavuz emniyetteki ifadesinde, "Mali işler müdürüyüm. Dergi üzerinde basın ve yayın süreciyle ilgili hiçbir yetkim yoktur. Ben sadece derginin mali işleri ile ilgileniyorum. Dergideki paylaşımlar hakkında herhangi bir bilgim ve yetkim yoktur. Karikatürü ben çizmedim, ilk kez emniyette öğrendim.” ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUĞUM YOKTUR"

Dergide yazı işleri müdürü olarak çalışan Zafer Aknar ise emniyet ifadesinde “15 senedir yazı işleri müdürü olarak Leman dergisinde çalışıyorum. Ben dergide karar merci değilim. Olayda bahsi geçen karikatürü, derginin yetkilisi kişinin beni araması üzerine öğrendim. Bu olayda uzaktan yakından hiçbir sorumluluğum yoktur. Karikatürü çizen şahsı tanımıyorum." dedi.