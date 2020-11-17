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    Leonid meteor yağmuru nedir? Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

    Yılın son büyük gökyüzü olaylarından birisi olan Leonid meteor yağmuru merakla takip ediliyor. Atmosferde yaşanan ve çıplak gözle izlenen Leonid göktaşı yağmuru bu yıl son kez Kasım ayında görülecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 16:01
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 16:03
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    Leonid meteor yağmuru nedir? Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta?

    Gökbilimciler yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterilen Leonid (Aslan) meteor yağmuru 17-18 Kasım tarihlerinde net bir şekilde gözlemlenebilecek.

    17- 18 Kasım gecesi de Dünya’ya düşen kuyrukluyıldız döküntülerinin sayısı dorukta noktada olacak. Meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, detayları araştırıyor.

    LEONID METEOR YAĞMURU NEDİR?

    Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru görülür.

    Her iki üç dakikada bir yıldız kayar. Yaklaşık 1 saat kadar süren bu meteor yağmuruna görüldüğü takımyıldızın adından dolayı, Leonid Meteor yağmuru ya da kısaca leonidler denir.

    Leonid meteor yağmuru nedir? Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? #1

     

    LENOİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

    Gökbilimciler yılın en önemli gökyüzü olayları arasında gösterilen Leonid (Aslan) meteor yağmuru sıkı bir araştırmaya girdi.

    Her yıl kasım ayının 13'ü ila 20'si arasında görülen Leonid, bu sene 17- 18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Yağmur, 17 Kasım'ı 18 Kasım'a bağlayan gecede en net ve yoğun şekilde gözlemlenebilecek.

    Leonid meteor yağmuru nedir? Leonid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? #2

     

    LEONİD METEOR YAĞMURUNDA NE KADAR GÖKTAŞI DÜŞECEK?

    Normal bir Leonid meteor yağmurunda saatte 15 kadar göktaşı izlenebiliyor. Uzmanlar bu sene de bu civarlarda göktaşı düşebileceğini belirtti.

    Bilim insanları ayrıyeten çok uzun zaman önce bu rakamın saatte 50.000'e kadar ulaştığını ekledi.

    Meteorolojist Kyle Elliot, Leonid'in Kuzey Yarımküre'de en iyi görülebilecek noktanın Doğu Asya olduğunu söylüyor. Diğer noktalarda meteor yağmurunu net bir şekilde gözlemleyebilmek için mümkün olduğunca karanlık alanlarda olmak gerekiyor.

     

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