Leopard 2A4 tanklarının zırh paketinin seri üretimine geçildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli sistemlerle modernize edilen Leopard 2A4 tanklarının Mehmetçik'in hizmetinde olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterindeki Leopard 2A4 tankları için üretilen zırh paketine ilişkin paylaşım yaptı.

SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ

KKK envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmaları kapsamında Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezi'nde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçildiğini belirten Demir, zırh paketinin tanklara entegrasyonun da başladığını vurguladı.

Leopard 2A4 tanklarına yerli zırh

"MODERNİZE EDİLEN TANKLAR MEHMETÇİK'İN HİZMETİNDE"

Demir, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip. Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar 'Mehmetçik'in hizmetinde."

LEOPARD 2A4 TANKININ ÖZELLİKLERİ

Leopard 2A4 tankı MTU MB 873 Ka-501 dizel motoruna sahiptir. 1479 beygirlik güce sahip olan bu motor; dört zamanlı, 12 silindirli, egzoz turbo şarjlı, sıvı soğutmalı bir motordur.

Maksimum 72 kilometre/saat'lik hıza ulaşabilir. Bir depo ile 500 kilometrelik menzile sahiptir.



LEOPARD 2A4 T1 İLAVE ZIRH SİSTEMİ

Milli imkanlarla geliştirilen Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi, Roketsan Balistik Koruma Merkezi’nin Altay Zırh Sistemi basta olmak üzere diğer tüm zırh geliştirme projelerinden elde etmiş olduğu tecrübelerden faydalanılarak, Leopard 2A4 tankına özel olarak geliştirilmiş, tamamıyla özgün, yerli ve millî bir zırh çözümüdür.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda 6 ay gibi bir sürede geliştirilen Leopard 2A4 T1 İlave Zırh Sistemi’nin, 2019 Temmuz-Aralık ayları arasında balistik testleri yapılmış ve tüm atışlı testlerde tam koruma sağlanmıştır.

Modernize edilen Leopard 2A4 tankları, T1 İlave Zırh Sistemi entegrasyonu sonrası arttırılmış beka yeteneği ve yüksek hareket kabiliyeti sayesinde, özellikle asimetrik savaş ortamında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki en önemli vurucu güçlerinden biri olacak.





