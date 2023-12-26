Levent Bülbül'ün TBMM'de DEM Partilileri hoplatan konuşması MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün, TBMM'de PKK terör örgütü ve bebek katili Abdullah Öcalan'ı savunan DEM Partililere, dağlarda PKK'lıların kız çocuklarına neler yaptığını hatırlatarak verdiği ayar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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ensonhaber.com

Türkiye terör belasına verdiği şehitlerine ağlıyor.

Suriye'nin kuzeyinde hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle büyük bir yas yaşayan ülkemizde PKK'nın siyasi uzantısı, eski adıyla HDP yeni adıyla DEM Parti, TBMM'de provokasyonlarına devam ediyor.

Türkiye'nin 12 şehrinde şehit cenazeleri sonsuzluğu uğurlanırken bölücü terör örgütü kurucusu bebek katili Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak halay çeken PKK sevicilerin siyasi temsilcileri, aynı provokasyonu TBMM'de sergiliyor.

TBMM'de hak savunucusu kesilen DEM Partililere sert cevap

Öcalan'a özgürlük isteyen, 'sayın' diyerek ismini anan DEM Parti vekillerine ise bütçe görüşmeleri sırasında MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, sert bir yanıt verdi.

TBMM'de; çocuk, işçi ve kadın hakları savunucusu kesilen vekillere PKK büyükbaşlarının saklandığı mağaralarda kız çocuklarına nasıl musallat olduklarını hatırlatan Bülbül, DEM Partilileri adeta çıldırttı.

"Dağlarda 12-13 yaşında Kürt kızlarına musallat olan şerefsizler"

Bülbül, "Dağlarda 12-13 yaşında Kürt kızlarına musallat olan şerefsizlerle ilgili bir kelime edemezsiniz, çıt sesiniz çıkmaz. Yiğitseniz bununla alakalı olarak bir kelime sarf edersiniz. Bırakın demagojiyi." ifadelerini kullandı.

Bülbül'ün konuşması Genel Kurul'da büyük alkış alırken, sosyal medyada beğeni topladı.