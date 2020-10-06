Levent Gültekin Azerbaycan'ı eleştirdi

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadeleyi eleştiren gazeteci Levent Gültekin, açıklamalarıyla Ermenistan'a destek verdi.

CHP'li gazeteci Levent Gültenkin, Halk Tv'de yayınlanan İki Bakış İki Yorum programına konuk oldu.

Gültekin programda, Ermenistan'ın saldırıları sonrası meşru müdafaa hakkını kullanarak harekete geçen Azerbaycan'ı eleştirdi.

Gültekin, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları için verdiği meşru mücadeleye, "Nahçıvan Özerk bölgesini Azerbaycan'a bağlayacak aradaki Ermenistan topraklarını muhtemelen işgal edecek." gibi skandal ifadeler kullandı.

Levent Gültekin: Azerbaycan devlet değil İZLE

"AZERBAYCAN DEVLET Mİ?"

Azerbaycan devlet mi? diye soran Gültekin, "Bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demeokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş." diyerek Ermenistan'a destek verdi.