Levent Gültekin, Azerbaycan eleştirisinde kendini savundu

Halk Tv'de Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadeleyi eleştiren gazeteci Levent Gültekin, tepki sonrası açıklamalarında geri adım attı.

CHP'li gazeteci Levent Gültekin, geçtiğimiz gün Halk Tv'de yayınlanan İki Bakış İki Yorum programında, Ermenistan'ın saldırıları sonrası meşru müdafaa hakkını kullanarak harekete geçen Azerbaycan'ı eleştirdi.

"AZERBAYCAN DEVLET DEĞİL"

Gültekin, programda Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları için verdiği meşru mücadeleye "Bir kere Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demeokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş." diyerek Ermenistan'a destek verdi.

Levent Gültekin: Azerbaycan devlet değil İZLE

Açıklamaları sonrası sert eleştiriye maruz kalan Gültekin, yaptığı açıklamalarda geri adım attı.

"ERMENİSTAN İŞGALCİDİR"

Gültekin, bugün yaptığı açıklamada kendisinin yanlış anlaşıldığını, yapılan yorumların da ayıp olduğunu belirterek "Programda da söylediğim gibi uluslararası hukukun da kabul ettiği üzere Ermenistan Karabağ’da işgalcidir, Türkiye Azerbaycan’a diplomatik desteğini sürdürmelidir. Buna rağmen Azerbaycan iktidarına yönelik eleştirilerimi Ermenistan taraftarlığı şeklinde yorumlamak ayıptır.

"AMACIM KURUMSAL YAPIYA DİKKAT ÇEKMEKTİ"

Diğer taraftan Azerbaycan iktidarına yönelttiğim eleştirinin amacı da Azerbaycan halkının içinde bulunduğu duruma ve güçlü kurumsal yapının olmamasının neden olduğu zayıflığa dikkat çekmektir." ifadelerini kullandı.