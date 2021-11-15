Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışını yorumlayan Levent Gültekin, tepki çeken ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

Gazeteci Levent Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışının ardından verdiği örnekle başörtülü vatandaşları hedef aldı.

Levent Gültekin: Başörtülülerin bu ülkeden özür dilemesi gerekiyor VİDEO

"BAŞÖRTÜLÜLER ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor.





''ONLARIN OYLARIYLA İNSANLARIN HAYATI MAHVOLDU''

Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." sözlerine yer verdi.