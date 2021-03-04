Levent Gültekin'in eski liderler hakkındaki sözleri tepki aldı

Levent Gültekin'in, Halk TV'deki yayınında Türkiye'yi yöneten eski liderlerden Erbakan, Demirel, Ecevit, Türkeş, Özal gibi isimlere ağır eleştiriler getirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV'de yorumcu olarak ekran karşısına çıktığı İki Yorum programında, Türkiye'nin eski yöneticileri ve siyasi parti genel başkanlarını hedef aldı.

Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Turgut Özal ve Süleyman Demirel gibi isimler için ağır eleştiriler yapan Gültekin, Türkiye'nin bugünkü durumunun sorumluları olarak bu isimleri gösterdi.

"ECEVİT ASKERE 'HADDİNİ BİL' DESEYDİ"

"Türkiye'nin Erbakan'ı Türkeş'i Ecevit'i Demirel'i aşması lazım." diyen Gültekin, "Ben Özal denildiğinde toplumu çürüten bir lider...Türkiye'nin bu hale gelmesinde bunların katkısı var. Bugün yaşadığımız bu yıkımları bunlara borçluyuz. Bunlara yeri geldiğinde bir rahmet dileyip unutabiliriz. Ama bunlar bizim hayatımızı mahfetti. Ecevit, o Meclis'te 'Bildirin bu kadına haddini' dememiş olsaydı. Dönüp askere 'Haddini bil. Hadi sen işine bak' demiş olsaydı. Demokrasiyi kurtarsaydı biz belki bugün bu yıkımı yaşamıyor olurduk." dedi.

Süleyman Demirel'i de suçlayan Gültekin, "Demirel... Bu ülkede 'verdimse ben verdim' demiş bir cumhurbaşkanıdır. Siyasette popilizmin en gayrıahlakisini yapmış bir adamdır." ifadelerini kullandı.

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"MİLYONLARCA GENCİN HAYATINI KARARTTI"

Milliyetçiliği hastalık olarak nitelendiren Gültekin, Türkeş'in bu hastalıkla milyonlarca gencin hayatlarını kararttığını söyledi.

Gültekin, "Türkeş, milliyetçilik hastalığını, ırkçılık hastalığını bu ülkenin milyonlarca evladının zihnine bolca dökmüş, sırf o milliyetçilik, biz ülkeyi herkesten daha fazla seviyoruz tuhaflığıyla milyonlarca gencin hayatını karartmıştır. Şu anda biliyorum ki onlar da benim gibi büyük bir hayalkırıklığı yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

"ERBAKAN TOPLUMU DİN ÜZERİNDEN İKİYE BÖLDÜ"

Necmettin Erbakan'ı ise din istismarı ile suçlayan Gültekin, "Erbakan bu ülkede kimi güç odaklarının gericilerle, dincilerle mücadele ediyoruz diye dindarlara hayatı zehir edenlere karşı, sözüm ona o dindarların hakkını koruyoruz bahanesiyle yaptığı din istismarı siyasetiyle milyonların zihnini mahvetti. Liklik karşıtlığı yaptı, milyonlarca insanın demokrasi ile barışmasının önüne geçti. Toplum üzerinde din üzerinden biz ve onlar ayrımını yerleştirdi." diye konuştu.

"SİYASETÇİLER BUNLARI AŞAMAYACAKSA"

İsmi geçen iderlerin Türkiye'yi mahvettiğini söyleyen Levent Gültekin, "Bugünün siyasetçileri bunları aşmayacaklarsa bunların üzerinde bir şey söylemeyeceklerse, bunların ektiği bu hastalığı toplumun kalbinden zihninden söküp atacak bir söz kullanmayacaklarsa biz buradan çıkamayız." ifadelerini kullandı.

Gültekinin bu açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu ve özellikle MHP'lilerin sert tepkisine neden oldu.

CHP, HDP, İP HOPARLÖRÜ

Gültekin'e cevabı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek verdi.

Çiçek, "Alçağa bak on binlerce kişinin katili teröristbaşı Öcalan’ın, Hendek-Çukur-Kobani olaylarında binlerce kişinin azmettirici katili terörist Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyor. Ama “Irkçı Türkeş gençlerin geleceğini kararttı” diyor. CHP, HDP, İP hoparlörü anca böyle olur!" dedi.