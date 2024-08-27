Levent Üzümcü, İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği görevine Levent Üzümcü getirildi. Üzümcü, 3 yıl boyunca bu görevi sürdürecek.

Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni Genel Sanat Yönetmenini belirledi.

Şehir Tiyatroları'nın Türk tiyatrosuna emek vermiş önemli isimlerini bünyesinde bulunduran yeni Danışma Kurulu, İzmir Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmenliğine yapılan başvuruları değerlendirerek, adaylar hakkında detaylı raporlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sundu.

LEVENT ÜZÜMCÜ SEÇİLDİ

Değerlendirmeler sonucunda tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, Genel Sanat Yönetmeni olarak belirlendi.

Levent Üzümcü, 3 yıl boyunca bu görevi sürdürecek.

"DAHA GÜÇLÜ BİR TİYATRONUN PEŞİNDEN KOŞUYORUM"

Göreve gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Üzümcü, gelecek sürece dair görüşlerini aktardı.

Üzümcü, “Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ederim. Elimden geldiğince İzmir şehrine yakışacak bir tiyatroyu kurmak için elimizden geleni yapacağız. Tiyatroyu yaşatabilmek için sadece teknik yönden değil aynı zamanda repertuar yönünden de daha güçlü bir tiyatronun peşinden koşuyorum. Bugüne kadar yapılmışların ötesinde daha güzel, daha iyisin yapmak için geldim” ifadelerini kullandı.

"NE BEN ONUN CUMHURUYUM NE DE O BENİM BAŞKANIM"

Levent Üzümcü, İstanbul'daki Şehir Tiyatroları'ndaki görevine son verilmesinden sonra dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Üzümcü, "Ne ben onun cumhuruyum ne de o benim başkanım. Ben onun cumhuru değilim, onun milli iradesi ben değilim. O da benim başkanım değil. Beni kendi cumhuru olarak görmeyen bir başkan benim umrumda değil" ifadelerini kullanmıştı.

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR

Levent Üzümcü 1972’de İzmir’de doğdu. İlk-orta-lise eğitimini İzmir’de tamamladı.

Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünde okudu.

Mezuniyetinin ardından bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı, ardından 25 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.

İstanbul Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun kurucusudur.