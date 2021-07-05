Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken açık havaya tünel yapıldığını söyledi ancak gerçek bambaşka.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem, "Oraya uçak mı iner" dediği Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuş trafiğini kaldıramaz hale geldi.

İkinci pistin yapımı için çalışmalar başlatıldı, bu kapsamda pistin altından geçmesi için iki tüplü tünel yapıldı.

Bu tünellerle ilgili zaman zaman yalanlar ortaya atılıyor.

Dağsız tünel yalanı son olarak Levent Üzümcü tarafından paylaşıldı.

Levent Üzümcü'nün dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı VİDEO

"AÇIK HAVAYA YAPILMIŞ OLAN İLK TÜNEL BU"

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken direksiyon başında kayda giren Levent Üzümcü, "Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'DA BENZERİ VAR

Avrupa'nın farklı bölgelerindeki havalimanlarının altlarından tüneller geçiyor. Bunlardan biri de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı.