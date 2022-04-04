Petrol
107.25
2.74%
Euro
16.15
-0.44%
Dolar
14.69
0.02%
Altın
912.36
0.35%
Borsa
2294
1.86%
Bitcoin
678.771
-0.62%
BTXN Coin
34.92
-1.91%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Lewis Hamilton, gökyüzü dalışı yaptı

    Hız tutukusunu karada bırakmayan Lewis Hamilton, bu kez gökyüzünde dalış yaparak o anları kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 16:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lewis Hamilton, gökyüzü dalışı yaptı

    Araba yarışlarının ünlü ismi Lewis Hamilton, hız tutkusunu karada ve havada sürdürüyor.

    Daha önceleri yaptığı paraşüt atlamaları ile gündeme gelen Hamilton, extrem sporlara olan ilgisi ile de biliniyor.

    37 yaşındaki sporcu, bu kez de gökyüzü dalışı yaptı.

    GÖKYÜZÜ DALIŞI KAMERADA

    Dubai'de bir uçaktan atlayan Hamilton, havada süzüldüğü anları kayıt altına aldırdı. Kayda alınan görüntülerde heyecan verici anlar yaşandı.

    Lewis Hamilton, gökyüzü dalışı yaptı VİDEO

    Lewis Hamilton, gökyüzü dalışı yaptı #1


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır'da şehit güvenlik korucusu kabri başında anıldı
    Gündem

    Diyarbakır'da şehit güvenlik korucusu kabri başında anıldı

    Japonya'da yeni otomobil satışları geriledi
    Ekonomi

    Japonya'da yeni otomobil satışları geriledi

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir