Hız tutukusunu karada bırakmayan Lewis Hamilton, bu kez gökyüzünde dalış yaparak o anları kaydetti.

Araba yarışlarının ünlü ismi Lewis Hamilton, hız tutkusunu karada ve havada sürdürüyor.

Daha önceleri yaptığı paraşüt atlamaları ile gündeme gelen Hamilton, extrem sporlara olan ilgisi ile de biliniyor.

37 yaşındaki sporcu, bu kez de gökyüzü dalışı yaptı.

GÖKYÜZÜ DALIŞI KAMERADA

Dubai'de bir uçaktan atlayan Hamilton, havada süzüldüğü anları kayıt altına aldırdı. Kayda alınan görüntülerde heyecan verici anlar yaşandı.

Lewis Hamilton, gökyüzü dalışı yaptı VİDEO