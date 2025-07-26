Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Artık sessiz kalamayız

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımına yoğun şekilde devam ediyor...

Öyle ki kadın, yaşlı, çocuk demeden saldıran İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana toplam can kaybının 8 bin 527’ye, yaralı sayısının ise 31 bin 924’e yükseldiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 676’ya, yaralı sayısı ise 143 bin 965’e çıktı.

"ARTIK SESSİZ KALAMAYIZ"

Gazze'de insanlık dramı sürerken dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton yaşanan zulme sessiz kalmadı.

Hamilton, Gazze için yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hamilton, “Haberlere göre Gazze’ye yönelik saldırılar sonucu Temmuz ayının ilk haftasında 100’den fazla çocuk öldürüldü. Bu her gün devam ediyor. Artık sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...