Leyla Aydemir davasında tutuksuz yargılanan 7 sanığa beraat

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın ölümüyle ilgili yargılanan amcası ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 şahıs beraat etti.

2018 yılında Ağrı'da kaybolmasının ardından 18 gün sonra cenazesi bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma başatıldı.

Amca ve yakınların da aralarında olduğu 7 şüphelinin yargılanmasına bugün de devam edildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından ikinci duruşma yapıldı.

7 SANIK BUGÜN SON KEZ YARGILANDI

İlk duruşmada, sanıklar suçlamaları reddetmiş, anne Şükran Aydemir'in avukatı ise mahkemeye yeni deliller sunmuştu.

Ağrı'da görülen davada, aralarında aile yakınlarının da bulunduğu 7 sanık yargılandı.

SAVCI 5 SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıklardan Yusuf Aydemir, Mehmet Ali Aydemir ve Besim Dursun'un “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten öldürme” suçlarından Ayşe Artam ile Yıldırım Artam'ın bu suçlara iştirakten cezalandırılmasını, Musa Aydemir ile Hatun Dursun'un beraatını talep etti.

Savcı, sanıklardan Yusuf Aydemir, Mehmet Ali Aydemir ve Besim Dursun'un tutuklanmasını talep etti.

HAKİM 7 SANIĞA BERAAT VERDİ

Hakim, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018'de kaybolmuş, 18 gün sonra da cenazesi bulunmuştu.