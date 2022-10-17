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    Leyla Güven, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

    HDP'li Güven hakkında, katıldığı eylem ve etkinliklerde kullandığı ifadeler nedeniyle hapis cezası kararı verildi.
    • 17.10.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:00
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    Leyla Güven, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı

    Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında karar açıklandı.

    Güven, farklı tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

    Güven hakkında hapis cezası kararı

    Mahkeme, Güven'in 2015-2019 yılları arasında 6 eylem ve etkinlikteki konuşmalarındaki kullandığı ifadeler nedeniyle 11 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Güven, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı.

    Savcının esas hakkındaki mütalaası

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Güven'in üzerine isnat edilen suçlardan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

    Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

    Leyla Güven, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı #1

    Milletvekilliği düşürüldü

    AA'nın aktardığına göre, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuş, Anayasa gereğince Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşürülmüştü.

    Daha önce hakkında verilen karar

    HDP'li Güven, 21 Aralık 2020'de Diyarbakır'da yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.


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