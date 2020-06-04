Leyla Güven CHP'yi suçladı

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven, bu durumda CHP'nin de sorumluluğunun olduğunu söyledi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi sonrası üç ismin milletvekillikleri düşürüldü.

Milletvekilliği düşürülen isimlerden HDP'li Leyla Güven yaptığı ilk açıklamada CHP'yi suçlayan ifadelere imza attı.

CHP'NİN BU İŞTE PAYI VAR DEDİ

Leyla Güven, konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde, darbenin ille de silahlı olması gerekmiyor. Evet, muhalif olana da var, CHP'li bir milletvekili de var ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var. 2016'da doknulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktık. Biz siyaset zemini olarak parlamentoyu görmüyoruz, siyaset yaşamın her alanında var."