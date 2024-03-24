Leyla Zana, DEM Parti'nin İstanbul adaylarına oy istedi Diyarbakır'da konuşan eski HDP Milletvekili Leyla Zana, İstanbul'da yaşayan Kürt seçmenlere DEM Parti'nin adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'ye oy vermeleri çağrısında bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin 31 Mart'ta yerel yöneticilerini seçmesine sayılı günler kaldı.

Hal böyle olunca siyasetin gündemi bir hayli hareketli.

Bilindiği üzere DEM Parti ile CHP arasındaki 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan ittifak oldukça ses getirmişti.

CHP ve DEM Parti bu süreçte, İstanbul'un bazı ilçeleri dahil olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ortak adaylar belirledi.

Nevruz'da konuşmuştu: Bundan sonra irademizi kendimiz için kullanacağız

Ancak bu iş birliğine yıllar sonra siyaset sahnesine dönen eski HDP Milletvekili Leyla Zana'dan itiraz geldi.

Diyarbakır'da Nevruz kutlama etkinliğine katılan Zana, burada kalabalığa seslendi.

Zana yerel seçimlere değinerek, “Seçim yaklaşıyor. Sadece belediye başkanı seçmiyoruz. CHP, AK Parti ve MHP diyor ki, bizim Kürtlere yaptıklarımıza Kürtler razı ki, iradelerini bizimle paylaşıyorlar. Biz de diyoruz ki “hayır”, biz bundan sonra irademizi kendimiz için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

"İstanbul, bir müjde bekliyor bu insanlar"

Yaşananların ardından DEM Parti adına seçim çalışmaları yürüten Zana bugün Diyarbakır'da İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu.

Diyarbakır'dan İstanbul'da oy verecek DEM Partili seçmenlere seslenen Zana, "İstanbul, bir müjde bekliyor bu insanlar. Sen en büyük Kürt şehrisin. Tüm herkesin gözü İstanbul'da. İradenin bulanmaması için berrak bir şekilde sandığa yansımasını sağla İstanbul. Günübirlik çıkarları, popülist politikaları değil, bu halkın ve Türkiye halklarının ortak iradesini sandığa yansımasını sağla İstanbul.” şeklinde konuştu.

"İradenin bulanmaması için berrak bir şekilde sandığa yansımasını sağla İstanbul"

Zana'nın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: