Kabe fotoğrafının yere serilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü üyesi öğrencilere başlatılan soruşturma kapsamında incelenen kulüp odasından, PKK amblemli eserler çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan eylemler sırasında Kabe fotoğrafının yere serilmesi büyük tepki çekmişti.

Üzerinden Kabe'nin provokasyon amaçlı kaldırılarak 'şahmeran' eklenmesi, dini değerlere saygısızlık olarak algılanmıştı.

Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüpheli savcılık tarafından serbest kalmıştı.

POLİS, KULÜP ODASINDA ARAMA YAPTI

2 şüphelinin aramasının devam ettiği soruşturma kapsamında polis ekiplerinin Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde LGBT Kulüp Odası’nda yaptığı aramalar polis kamerasına yansıdı.

LGBT Kulüp Odası'nda PKK materyalleri VİDEO



TERÖR ÖRGÜTÜ AMBLEMLİ KİTAP

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirildiği görülüyor.