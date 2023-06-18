LGBTİ'lileri destekleyen HDP'li vekil Özgül Saki polisleri hedef aldı Tüm uyarılara ve yasağa rağmen yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ'li gruba Taksim'de polis müdahale etti. LGBTİ'lileri savunan HDP'li vekil Özgül Saki de emniyet güçlerini hedef alarak polislere "İşgalci kuvvetler" dedi.

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Genellikle haziran ayı içerisinde LGBTİ tarafından düzenlenen sözde Onur Yürüyüşü, her yıl olduğunu gibi bu yılda olaylı geçti..

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında aile kurumunu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini ve izinsiz gösteri yapanlara asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Ancak tüm uyarılara rağmen LGBTİ'li gruplar, Taksim sokaklarında yürüyüş yapmaya kalktı.

Geniş güvenlik alan kolluk kuvvetlerinin izin vermediği gruplar, ara sokaklara dağılarak eylemlerini sürdürmeye çalıştı.

Ara sokaklara dağılan LGBTİ'li gruplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef attı.

HDP'li vekilden LGBTİ'lilere destek

Polisin müdahale ettiği izinsiz yürüyüşte çok sayıda kişi gözaltına alınırken, LGBTİ'lilere HDP'li vekil sahip çıktı.

HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki, emniyet güçlerini hedef aldı.

Polislere 'İşgalci kuvvetler' dedi

Saki, yasağa rağmen yürüyüş yapmak LGBTİ'lere izin vermeyen polisleri "İşgalci kuvvetler" olarak tanımladı.

HDP'li vekil Saki, şu ifadeleri kullandı:

Bugün Taksim'de yapılması gereken trans onur yürüyüşü, herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızı işkence altında gözaltına aldılar. Bu mücadele trans onur yürüyüşü, LGBTİ'lerin mücadelesi sadece onların mücadelesi değil, her birimizin mücadelesi.

Hamza Dağ'dan HDP'li vekile tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, HDP'li vekile sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Değerlerimize düşmanlığı 'onur' zanneden bu zevatlara fırsat vermeyeceğiz"

Dağ, şu ifadeleri kullandı: