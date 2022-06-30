- Haberler
- Gündem Haberleri
- LGS 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı
LGS 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı
LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
- 30.06.2022 - 08:37
- Güncelleme : 30.06.2022 - 08:38
LGS sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 81 ilde düzenlenen sınava katılım sağlayan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci LGS sonuçları sorgulama ekranını araştırıyordu.
Liseye geçecek olan öğrencilerin 5 Haziran'da girdiği LGS sınav sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı.
İşte, sonuç sorgulama ekranı…