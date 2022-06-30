Petrol
112.75
0.27%
Euro
17.4906
0.59%
Dolar
16.6928
0.33%
Altın
974.46
0.15%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
329.403
-2.59%
BTXN Coin
6.60
-6.38%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    LGS 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı

    LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
    • 30.06.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 08:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    LGS 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı

    LGS sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

    Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 81 ilde düzenlenen sınava katılım sağlayan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci LGS sonuçları sorgulama ekranını araştırıyordu.

    Liseye geçecek olan öğrencilerin 5 Haziran'da girdiği LGS sınav sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı.

    İşte, sonuç sorgulama ekranı…

    https://sonuc.meb.gov.tr/

    LGS 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı #1


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    Yozgat'ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışta
    Ekonomi

    Yozgat'ta 2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışta

    Mehmet Ali Erbil özel hastane ücretine isyan etti
    Magazin

    Mehmet Ali Erbil özel hastane ücretine isyan etti

    Görüş Bildir