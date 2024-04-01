LGS başvuru süresi uzatıldı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin yarın saat 17.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

AA

Öğrenciler için sınav sezonu açıldı...

2 Haziran'da gerçekleşecek olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları, 29 Mart Cuma günü son bulmuştu.

Ancak son alınan karara göre başvuru süresi uzatıldı.

Başvuru süresi uzatıldı

Milyonlarca öğrencinin gireceği merkezi sınav için başvuru süresinin, yarın saat 17.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları, 3 Nisan'a kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

24 Mayıs'ta giriş belgeleri açıklanacak

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024’ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

Sınav giriş belgelerini ve kimliklerini yanında bulundurmayan öğrenciler sınava alınamayacak.

Sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak

2 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan sınavın birinci oturumu saat 9.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulurken yanıtlamaları için 75 dakika süreleri olacak.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için toplamda 80 dakika verilecek.

Sınav sonuçları ise 28 Haziran tarihinde açıklanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)