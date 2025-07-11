LGS birincisi Yiğit Bulut: Yerli ve milli ürün yapmak istiyorum

15 Haziran 2025 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şevval Ece Kılınçer, Şehit Önder Pınar Ortaokulu öğrencisi Yiğit Bulut ve Mezre Ortaokulu öğrencisi Zümra Keklik, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

EN BÜYÜK HAYALİ: YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN YAPMAK

Başarı sırrının planlı ve azimli çalışmak olduğunu dile getiren birincilerde Yiğit Bulut, hedefinin uçak mühendisi olmak istediğini ifade etti.

İlerde yapacağı projeler ile dışa bağımlılığı azaltmak istediğini aktaran Bulut, en büyük isteğinin ise milli ve yerli ürünler yapmak olduğunu vurguladı.

"ÜLKEME HAYIRLI BİR İNSAN OLMAK İSTİYORUM"

Planlı ve ikrarla çalışarak bu başarıyı elde ettiğini dile getiren Yiğit Bulut, "Bu süreçte öğretmenlerimin ve ailemin desteği hiçbir zaman eksik olmadı. Onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Başarımın sırrı çok planlı ve azimli bir şekilde çalışmamdı. Aynı zamanda öğretmen ve ailemin desteğiydi.

İnşallah bundan sonrada hedeflerimi gerçekleştireceğim. Uçak mühendisi olmayı istiyorum. Ülkemdeki uçak sektöründeki dışa bağımlılığı azaltmak istiyorum. Bu sektörün önemini son zamanlardaki savaşlarda gördük. Yerli ve milli ürün yapıp ülkeme hayırlı bir insan olmak istiyorum." diye konuştu.

"MORALLERİNİ BOZMASINLAR, ÇALIŞMAYA DEVAM ETSİNLER"

Arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Bulut, "Çok çalışsınlar. Planlı bir şekilde çalışsınlar. Denemelerde bazen kötü olabiliyor. Morallerini bozmasınlar. Çalışmaya devam etsinler. Sonucunun iyi olduğunu görecekler.

Bu süreçte sosyal aktivitelerden de geri kalmadım. Okulumun yaptığı futbol turnuvasında sınıfımla beraber birinci olduk. Ben de turnuvada oynadım. Bu süreçte sosyal aktivitelere önem verdik. Eğlendik ve yeri geldiğinde dersimizi çalıştık. Sonunda başardım." şeklinde konuştu.