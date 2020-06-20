LGS soru kitapçığı yayınlandı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLAR BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE

Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına https://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.