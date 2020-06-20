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    LGS soru kitapçığı yayınlandı

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2020 - 14:09
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    LGS soru kitapçığı yayınlandı

    Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.

    SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLAR BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE

    Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına https://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

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