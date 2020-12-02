LGS konuları değişti mi? LGS 2021 soruları nasıl olacak? MEB LGS örnek soru kitapçığı

MEB'den LGS sınav müfredatına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre müfredatta bir değişiklik olmayacak. Peki LGS konuları nasıl olacak, örnek sorular nasıl gibi sorular merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrenciler YKS ve LGS sınavlarında tüm müfredattan sorumlu olacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından öğrenciler LGS sorularıyla ilgili araştırma yapmaya başladı.

İyi bir liseye giriş yapmak isteyen ve ders hazırlıklarını sürdüren öğrenciler MEB'in yayınladığı LGS örnek soru kitapçıklarından faydalanıyor.

İşte LGS sınavından çıkabilecek örnek sorular kitapçığı..

2021 LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan duyuruya göre 2021 yılındaki LGS sınavı 6 Haziran tarihinde yapılacaktır.

LGS MÜFREDATI DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır." denildi.

Buna göre yeni müfredatta bir değişiklik olmayacaktır. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaktır.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, LGS kapsamında düzenlenecek merkezî sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan bu yılki ilk örnek soru kitapçığının aralık ayı itibarıyla 8'inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulduğu belirtildi.

Kullanıma sunulan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı.

Örnek soruların, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS'ye yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edeceği bildirildi.