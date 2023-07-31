MEB duyurdu! 2023 LGS nakil sonuçları açıklandı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirme sonuçlarının ardından gözler nakil sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 1. nakil sonuçlarını bugün resmi sitede ilan etti.

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5 Haziran tarihinde öğrencilerin lise maratonu başladı.

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı sınavın ardından sonuçları öğrenen lise adayları, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı.

Toplamda 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, tercihte bulundu.

Tercihler yapıldı

Gözler ise bu kez tercih sonuçlarına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, milyonlarca öğrencinin merak ettiği LGS tercih sonuçları da 24 Temmuz'da belli oldu.

Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti.

1. nakil sonuçları açıklandı

Sıra nakil dönemine geldi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

Sınav kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başladı ve yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları ilan edildi.

Öğrenciler sonuçlara meb.ai/l5rfF6 linkinden ulaşabilecek.

İkinci nakil süreci başlıyor

MEB, nakil sonuç duyurusunu Twitter adresinden duyurdu.

Öte yandan ikinci nakil tercih başvuruları da 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde alınacak. Ardından sonuçlar 7 Ağustos’ta açıklanacak.