LGS ne zaman? 2021 Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

LGS ne zaman? 2021 Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

Öğrenciler, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, LGS sınavının tarihi belli oldu. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak?

İyi bir lisede okuma hayali ile LGS sınavlarına hazırlanan ortaokul 8. sınıf öğrencileri, LGS sınavının ne zaman yapılacaki LGS'ye kaç gün kaldı sorularını araştırıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok sınavın tarihi ertelenirken 2021 yılında LGS sınavına girecek öğrenciler için yeni bir gelişme yaşandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2021 yılı için LGS sınav tarihini duyurdu.

LGS 2021 TARİHİ NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 7 gün önce e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecektir. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

2021 LGS’de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sınav adaylarına sorulacak.