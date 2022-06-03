LGS öncesi Zuharatbaba Türbesi’nde dua ettiler

Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesi öğrenciler ve veliler, Zuharatbaba Türbesi'ne giderek dua etti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yüzbinlerce öğrencinin girmesi beklenen sınav öncesi bazı öğrenci ve veliler, Zuhuratbaba Türbesi'ne giderek dua etti.

Torunu için dua etmeye gelen Fatma Sezgin, “Torunum için geldim. Bütün okuyan çocuklarımızın yolları bahtları açık olsun.” dedi.

“Buraya şifa dilemeye geldik”

DHA'ya konuşan Meliha Yamalı, “6 torunum var. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin. Ben de koronavirüs geçirdim. Allah bana da şifalar versin. Buraya şifa dilemeye geldik. Torunum sınava girecek. Allah'tan ona zihin açıklığı diliyorum.” diye konuştu.

“Güzel bir yer hedefledim, dua etmeye geldim”

LGS sınavına girecek Muhammet Emrah Kuyucu ise “Güzel bir yer hedefledim. Allah’ın kudreti sonsuzdur. O yüzden dua etmeye geldim. Allah elbet bana kuvvet ve zeka verecektir. 370'in üstünde puan hedefliyorum. Bütün sene çalıştım. Hedefim pilotluk.” dedi.