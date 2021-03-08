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    LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı? Mart ayı LGS örnek soruları 2021

    Liseye geçecek olan öğrenciler, MEB'in LGS 2021 mart ayı örnek soru kitapçığını yayımlayıp yayımlamadığını merak ediyor. Peki, LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı?
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 13:06
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    LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı? Mart ayı LGS örnek soruları 2021

    LGS 2021 mart ayı örnek soruları ve cevap anahtarı, öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için mart ayı örnek soru kitapçığını internet sitesi üzerinden yayımladı.

    İşte, LGS 2021 mart ayı örnek soruları ve cevap anahtarı...

    LGS 2021 MART AYI ÖRNEK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS'ye katılacak öğrenciler için her ay yayımlanmakta olan merkezi sınava yönelik örnek soruların mart ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı.

    Mart ayı örnek sorularında; Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer almaktadır.

    Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

    Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.

    LGS MART AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI

    LGS MART AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI

    LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı? Mart ayı LGS örnek soruları 2021 #1

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