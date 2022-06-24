Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
364.791
0.44%
BTXN Coin
7.75
-0.64%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milyonlarca ailenin merakla beklediği LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.İşte liseye geçecek öğrencilerin sınav puanlarını öğreneceği o tarih.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    5 haziranda gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük bir merakla bekleniyor.Aileler ve öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı bekliyor.Merakla beklenen açıklama yapıldı.İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih.

    LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? #1

    LGS sonuçları ne zaman açıkalanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı belirtildi.Öğrenciler "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecekler.


    İlginizi Çekebilir

    Marmaris'teki yangında son durum
    Gündem

    Marmaris'teki yangında son durum

    1 hafta fiyatına ömür boyu tatil Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da
    Yaşam

    1 hafta fiyatına ömür boyu tatil Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir