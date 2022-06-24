LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca ailenin merakla beklediği LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.İşte liseye geçecek öğrencilerin sınav puanlarını öğreneceği o tarih.

5 haziranda gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük bir merakla bekleniyor.Aileler ve öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı bekliyor.Merakla beklenen açıklama yapıldı.İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih.

LGS sonuçları ne zaman açıkalanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı belirtildi.Öğrenciler "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecekler.