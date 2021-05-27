LGS sınav yerleri sorgulama: 2021 e-Okul LGS giriş yerleri öğrenme ekranı..

LGS sınavına sayılı günler kala ortaokul 8. sınıf öğrencileri, LGS sınav yerlerini öğrenmek için araştırmalarına başladı. İşte 2021 e-Okul LGS giriş yerleri öğrenme ekranı..

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kala, ortaokul son sınıf öğrencileri LGS sınav giriş yerlerini öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan LGS kılavuzuna göre, LGS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı bildirilmşti.

LGS sınav yerleri sorgulama ve giriş belgesi alma ekranı, bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı.

LGS sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri, e-Okul VBS MEB sayfasına erişim sağlamak istiyor.

İşte, 2021 e-Okul LGS giriş yerleri öğrenme ekranı...

E-OKUL LGS GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Okul Yönetimi Bİlgi Sistemi Girişi ya da Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi yapabilirsiniz.





2021 LGS NE ZAMAN?

LGS, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS KILAVUZU

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2021 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru yapacaklardır.

Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti yer alacaktır.